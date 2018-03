Parentes voltam ao Rio após acompanhar oficiais das buscas

Familiares das vítimas do avião da Air France que desapareceu na noite do domingo, 31, com 228 pessoas a bordo voltaram ao Rio após conversar com os oficiais que conduzem as operações de busca em Recife, de acordo com informações da GloboNews.

Segundo a EFE, o grupo, integrado por dez representantes dos parentes, viajou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e seria informado sobre os trabalhos realizados no Atlântico, onde acredita-se que tenha caído o voo 447 que cobria a rota Rio de Janeiro-Paris.

O grupo não falou com a imprensa após deixar o local, por volta do meio-dia desta sexta-feira, 5, e decidiu que fará declarações apenas após conversar com os outros familiares que ficaram no Rio, disse a AFP.

A viagem, segundo a EFE, foi uma iniciativa da Aeronáutica após os protestos dos parentes das vítimas brasileiras do acidente devido à falta de resultados da busca e pelas informações contraditórias divulgadas pelos militares.

Com informações da Efe e AFP.