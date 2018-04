Parlapatões trocam a comédia pelo drama Em A Vaca de Nariz Sutil, o quarteto Parlapatões abandona a comédia para enveredar por uma tragédia. Baseado no romance do mineiro Campos de Carvalho, conta a história de um ex-combatente que se apaixona por uma moça com problemas mentais. Espaço Parlapatões, Pça. Franklin Roosevelt, 158, República; tel.: 3258-4449; 20 horas. R$ 20.