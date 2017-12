Parque do Ibirapuera continua a fechar à meia-noite Um ?equívoco? da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente provocou confusão sobre o horário de funcionamento do Parque do Ibirapuera. Ao contrário do que foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta quinta-feira, o parque vai continuar funcionando das 5 horas à meia-noite. A secretaria pretendia alterar o horário, que passaria a ser das 6 às 20 horas. Mas quem estivesse lá dentro poderia permanecer até as 22 horas. A medida, segundo o secretário do Verde e do Meio Ambiente, Adriano Diogo, estava relacionada ao inverno, quando cai a freqüência noturna no Ibirapuera. Diante da repercussão da morte do economista Ricardo dos Santos Martins Ferreira, na terça-feira, a Prefeitura recuou da decisão de mudar o horário. Ele foi morto no portão 3, no local conhecido como Autorama, que funciona como estacionamento. ?Todos iam achar que estávamos fechando o parque à noite por problemas de segurança, o que não é verdade?, disse Diogo.