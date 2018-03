Parque Trianon abre o inverno com uma trilha noturna amanhã Incrustado na Avenida Paulista, o Parque Tenente Siqueira Campos, o Trianon, é pouco percebido entre a pressa e o barulho das buzinas. Amanhã, pode ser uma oportunidade para curtir esse canto da capital paulista - e à noite, com segurança. Aproveitando o início do inverno, amanhã, o local será palco de uma trilha noturna. "A interação com o ambiente durante a noite é totalmente diferente. Podem ser notados sons e aves que não são percebidos durante o dia. A sensação de estar no meio de uma mata densa, em plena Avenida Paulista, fica mais acentuada", explica Virgínia Talaveira Tristão, coordenadora do programa Trilhas Urbanas. Um grupo de oito monitores guiará o público pelas alamedas, explicando aspectos geográficos, históricos, ambientais e culturais do parque. Uma palestra com o diretor do Planetário de São Paulo, André Luis da Silva, abordará aspectos técnicos e curiosidades sobre a mudança de estação. Com uma área de 47 mil m², o parque abriga árvores nativas da mata atlântica como pau-brasil, jequitibá e sibipiruna, além de espécies exóticas provenientes de outros países, como figueira, tamareira e chorão. A vegetação densa atrai aves, incluindo quiriri, coruja, gavião carijó e sabiá-laranjeira. Mas ele guarda ainda duas esculturas: Fauno, de Victor Brecheret, e Aretusa, de Francisco Leopoldo Silva. A intensidade da trilha é bem leve e pode ser feita por visitantes de todas as idades. O tempo de duração é em torno de uma hora e meia. Lanternas são bem-vindas. Portão 4 do Parque Trianon, na frente do Masp. A partir das 18 horas. Gratuito