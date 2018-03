Parques planejam reunir 100 mil crianças carentes no Dia da Alegria

Na próxima quarta-feira, 28, crianças carentes entrarão gratuitamente nos principais parques de diversão do País. A iniciativa integra a terceira edição do Dia Nacional da Alegria, organizado pelo Sistema Integrado de Parques Temáticos e Atrações Turísticas (Sindepat) com o apoio da Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (Adibra).

Neste dia, Hopi Hari e Playcenter em São Paulo, Beto Carrero em Santa Catarina, Cataratas do Iguaçu no Paraná e outros 9 parques associados às duas entidades abrirão suas portas para receber instituições que atendem crianças carentes de 6 a 14 anos.

De acordo com o Sindepat, na edição de 2009 participaram da ação mais de 60 mil crianças. A expectativa é que neste ano cerca de 100 mil participem das brincadeiras. Além do ingresso, os participantes receberão lanches e refrigerantes.

O Dia Nacional da Alegria 2010 conta com o apoio do Ministério do Turismo e integra o Movimento Nacional da Alegria, evento que acontece de 28 a 30 de abril.