Parte de teto da C&A vem abaixo em shopping no Grande ABC A queda parcial do teto de uma das lojas do ABC Plaza Shopping, localizado na Avenida Industrial, em Santo André, no Grande ABC, causou um princípio de tumulto na tarde deste sábado entre os 40 clientes que estavam no interior da C&A. Segundo a assessoria de imprensa do shopping, algumas placas de gesso, de meio metro quadrado, caíram às 15h50. A queda atingiu seis pessoas, entre clientes e funcionários. Foi apenas um susto. Nenhum dos atingidos ficou ferido, apenas algumas escoriações e pó branco sobre as roupas por causa do desprendimento do gesso. As seis pessoas foram imediatamente levadas para o ambulatório do shopping e atendidas pelos funcionários do setor. Algumas delas, depois de atendidas, continuaram no shopping e outras foram para casa. O susto foi grande, segundo a assessoria do shopping, mas não passou disso. A loja foi fechada minutos depois do acidente e só será reaberta na segunda-feira para que uma equipe de engenharia do shopping faça uma perícia no local e descubra o que causou a queda das placas. O fechamento também será necessário para preservar o visual interno e o nome da loja. Uma obra de renovação de placas de visualização internas ocorre na lateral da loja, próximo ao local onde caíram as placas, mas, como aos finais de semana nenhum dos operários que fazem a reforma trabalham, a possibilidade de o acidente estar ligado com a troca das placas é praticamente nula, afirmou a assessoria do shopping.