Partes do Rio e da Baixada Fluminense ainda estão sem luz

A Light, distribuidora de energia no Rio de Janeiro, divulgou na tarde desta sexta-feira, 27, uma lista atualizada dos lugares da capital que ainda estão sofrendo com a interrupção de fornecimento de energia elétrica. De acordo com a empresa, as regiões que passam por um mini-apagão no momento são pontos isolados pela cidade, e a empresa está trabalhando para o restabelecimento de energia.

Veja também:

Light anuncia que energia foi restabelecida no Leblon

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os pontos que sofrem com a falta de luz estão trechos de rua nos bairros de Santa Cruz, Pedra de Guaratiba, Jardim Oceânico (Barra), Jacarepaguá, Deodoro e Campo Grande, na zona oeste do Rio; e Caju, na zona portuária do Rio.

Também passam por problemas de falta de luz trechos das ruas Mem de Sá e Gomes Freire, no centro do Rio; na Rua Artur Neiva, em Caxias, na Baixada Fluminense; e trechos de rua no município de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.

Ainda de acordo com a empresa, não há previsão específica para o restabelecimento da energia nestes pontos isolados. A Light atende 31 municípios do Estado, um universo em torno de 3,9 milhões de clientes.