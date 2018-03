Partido nunca investiu para valer na candidatura

Embora cobre publicamente ousadia dos socialistas, torcendo pela oficialização de sua candidatura, Ciro já recebeu sinais suficientes para saber que o PSB caminha mesmo para se alinhar com a petista Dilma Rousseff no primeiro turno.

Na prática, o PSB poderá até prolongar por mais tempo a angústia de Ciro, mas deu provas suficientes que nunca investiu para valer na corrida presidencial. No máximo, fica acenando com a possibilidade da manutenção de sua candidatura como forma de pressionar o PT a fazer concessões na formação de alianças regionais que interessam ao comando do partido. É o caso do Ceará, onde os petistas não descartaram ainda a chance de lançar uma candidatura alternativa a do governador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro, o que poderá atrapalhar sua reeleição.

O PSB deixou claro que já desistiu da candidatura de Ciro muito mais pelo que não fez do que pelo que fez a seu favor. Em nenhum momento, a legenda negociou alianças com outros partidos para garantir ao deputado palanques regionais fortes e, sobretudo, tempo de rádio e televisão para a campanha. Não existe uma agenda de eventos para expor a pré-candidatura de Ciro, como acontece com Dilma ou com o tucano José Serra. Os movimentos do deputado são feitos por sua própria iniciativa.

E foram diminuindo até cessarem definitivamente. Isolado, Ciro virou candidato de si mesmo e vai encolhendo nas pesquisas de intenção de voto. Porque o eleitor também parece já ter entendido o desfecho de sua campanha.