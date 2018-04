Partido sonha, um dia, ter candidatura ao Planalto

"Para ser candidato do PC do B não precisa ser doutor em marxismo", ironiza o ministro, referindo-se à candidatura de Netinho de Paula. "Mas existe preconceito, pelo perfil dele." Já no caso de Protógenes Queiroz, o ministro conta que "conversou com ele algumas vezes (antes da filiação), mas ele concluiu por sua própria cabeça que tinha que ser o PC do B". "Ele é uma celebridade política", diz, animado.

Orlando administra, hoje, um orçamento de R$ 2 bilhões. A previsão orçamentária para 2011 é R$ 1,15 bilhão. Ele evita tratar da futura presidência do PC do B e de sua permanência num eventual governo Dilma Rousseff (PT).

"Eu tenho um compromisso com o presidente Lula, de ficar até o final do mandato. Havia um plano de eu sair candidato, mas ele me pediu que ficasse."

A permanência de Orlando num governo Dilma é considerada certa até pelos petistas. Sobre seu papel nas articulações com a Fifa e o Comitê Olímpico Brasileiro para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o ministro afirma que "os compromissos não são com Orlando, nem com Lula, são com o governo brasileiro".

O futuro do PC do B, diz, será discutido após as eleições. "Podemos dar um salto muito importante", prevê.