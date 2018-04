Passado esquecido O deputado Ciro Gomes (PSB) vai aos poucos curando a mágoa com o PT e o presidente Lula. Já foi ao programa de TV de seu irmão, o governador Cid Gomes, candidato à reeleição, pedir votos também para Dilma Rousseff. Segundo a coordenação da campanha de Cid, Ciro é presença garantida no comício com Lula e Dilma programado para o dia 10 de setembro. Lula deverá cumprir uma agenda institucional durante o dia, no interior do Estado, e à noite fazer campanha em Fortaleza, provavelmente Messejana, bairro pobre da periferia beneficiado por programas estaduais e federais.