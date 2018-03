Passageira expõe fragilidade de sistema até então elogiado A manda Patriarca, a clandestina no avião mais vigiado do País, provou a doutrina dos serviços de segurança presidencial: o círculo de garantia dos chefes de Estado só pode ser rompido por causa de uma falha interna. Respeitado pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos - responsável pela Casa Branca, pelo presidente e por todas as autoridades listadas na linha de sucessão do governo - o time de agentes sob comando do Gabinete de Segurança Interna(GSI) costuma agir com eficiência e discrição.