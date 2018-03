Passageiro de ônibus morre após troca de tiros no Rio

Um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas após terem sido baleadas dentro de um ônibus na tarde desta segunda-feira, 5, no bairro Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, os tiros teriam partido de bandidos em fuga em um carro roubado, mas essa versão ainda está sendo investigada.

Segundo a delegada substituta do 25º Distrito Policial do Rio, Cristiane de Aguiar Martins, "há a possibilidade de os tiros terem partido da Favela Rato Molhado. Por isso, nenhuma hipótese foi descartada ainda".

As duas mulheres, que estavam no ônibus foram levadas para o hospital municipal Salgado Filho, mas já foram liberadas. Até às 18h, os criminosos não haviam sido localizados.

Texto atualizado às 18h45.