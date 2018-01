Passageiro perde conexão e provoca tumulto em Cumbica Um passageiro argentino que perdeu uma conexão para o Peru promoveu um tumulto esta manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. O vôo em que ele vinha sofreu atraso e ele não conseguiu embarcar porque chegou depois do horário. Inconformado, o passageiro acabou fazendo um protesto, subiu no balcão da companhia aérea e ficou reclamando que aquela situação não era possível. A perda da conexão é um problema que está atingindo boa parte dos passageiros em Cumbica. Além desse argentino, Cassiana Casagrande foi outra vítima. A partida dela sofreu atraso de duas horas e meia em Curitiba e a mulher perdeu o vôo para o Recife. "Pela companhia que eu tinha escolhido já não tinha mais como viajar para Recife hoje porque não havia mais vôos. Só haverá amanhã, mas a minha entrada em Fernando de Noronha é para hoje. Então, eu vou ter que entrar em outra empresa, mas não sei se vou conseguir". Cassiana disse que vai tentar o ressarcimento dos prejuízos. No entanto, não sabe se a TAM, companhia área cujo vôo atrasou em Curitiba, vai fazer o pagamento. "Eles vão alegar que a culpa é dos controladores de vôo e que não podem fazer nada".