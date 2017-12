Passageiros da TAM em Porto Alegre enfrentam overbooking

Os passageiros que transitaram pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltaram a conviver neste sábado com demoras intermináveis para embarcar e desembarcar. Marcado para sair às 20 horas para o Rio, o vôo JJ 3414 da TAM teve overbooking e atraso. Após anunciar um problema de manutenção técnica no avião, a TAM mudou o horário do vôo várias vezes. A última previsão era 22h45; os passageiros foram chamados para embarque às 22h57. A Assessoria de Imprensa da TAM informou que a aeronave passou por uma manutenção não programada. O vôo também teve overbooking. A TAM pediu dois voluntários para ficar e embarcar ao meio-dia deste domingo. A empresa ofereceu hospedagem, alimentação e R$ 300 em crédito de passagem. O balcão da Anac no aeroporto informou que, devido a reclamações de overbooking no vôo, foi aberto um procedimento para apurar o caso. Pela manhã, o problema foi a neblina. A pista fechou para pousos e decolagens às 6h38, reabriu para decolagens às 7h41, voltou a fechar às 8h40 e só foi totalmente reaberta às 10h55. Alguns passageiros de um vôo para o Rio que a Gol cancelou ficaram muito irritados e passaram às agressões verbais contra os funcionários. A Gol retirou os atendentes dos guichês por uma hora e 15 minutos, período em que conseguiu vagas em outros vôos para quem perdeu a viagem.