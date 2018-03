Passageiros disputam assento da emergência

Conformados com o pequeno espaço entre os assentos dos aviões, muitos passageiros tentam dar um jeitinho para não passar muito aperto. O engenheiro mecânico Bruno Wagner, de 49 anos e 1,92 metro de altura, tem de viajar uma vez por semana, voa a negócios, de Porto Alegre para São Paulo. Normalmente, a viagem é uma tortura. "Fico imprensado como se estivesse numa lata de sardinha." Por isso, Wagner vive na disputa pela poltrona que fica antes da porta de emergência. Como não há fileira à frente, ela permite ao passageiro esticar as pernas. O engenheiro chegou a procurar passagens em companhias que anunciavam um espaço maior entre a poltrona e o encosto do assento da frente. "A companhia oferecia 10 centímetros a mais que as outras empresas, mas o espaço era tão apertado como as demais", garante. O sofrimento de Wagner não chega aos pés do enfrentado pelo executivo santista Marco Antônio Couto de Moura, de 49 anos, que tem 1,90 metro de altura e pesa 165 quilos. "Sou muito grande para as poltronas dos aviões. Num vôo executivo ou econômico não consigo quase me mexer e assim mesmo acabo invadindo o espaço do vizinho", diz. "Chego ao destino doído e com cãibras." Moura é outro que sempre tenta conseguir a poltrona perto da porta de emergência. Mas, como sabe que o lugar é disputado, criou um ritual para tentar se garantir. "Para ter maior liberdade de escolha de assento, sempre chego ao aeroporto no mínimo duas horas antes do embarque. Na hora do check-in, se alguém já pegou a poltrona de emergência, nunca pego o assento do meio. Prefiro sempre o dos cantos, de preferência, perto do corredor." Em viagens para o exterior, o executivo só viaja de primeira classe, por absoluta necessidade. Só assim fica à vontade. A primeira classe de um Airbus 330, por exemplo, tem sete poltronas e todas reclinam 180 graus - ou seja, viram uma cama. MORTE A discussão sobre a falta de conforto das poltronas dos aviões ganhou espaço na mídia em 2000, quando a inglesa Emma Christoffersen, de 28 anos, morreu em Londres, imediatamente depois de um vôo de 20 horas, em que retornava de Sidney, Austrália. Segunda a autópsia, a inglesa morreu de embolia pulmonar. Como a passageira passou muitas horas sem se mexer na poltrona, um coágulo se formou nas pernas e alcançou os pulmões. A doença ficou conhecida como Síndrome da Classe Econômica. Na época, a Sociedade Brasileira de Angiologia chegou a distribuir panfletos nos aeroportos, alertando sobre o risco das longas viagens e avisando da necessidade de os passageiros movimentarem as pernas e os pés durante o vôo. RESTITUIÇÃO Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), o passageiro que acaba com problemas físicos por causa de assentos inadequados pode pedir devolução parcial da passagem aérea. Se a empresa se recusar a fazer o reembolso, ele deve procurar um órgão de defesa do consumidor. "Nenhuma empresa aérea pode causar danos físicos ao passageiro. E todos têm direito a conforto", diz Paulo Passini, coordenador das ações judiciais do Idec. "As empresas deveriam pensar em assentos especiais para atender quem não está dentro do padrão médio do brasileiro, enfim, nem todo mundo é magro e tem 1,70 metro de altura."