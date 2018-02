Passageiros ficam 4 horas em avião à espera de decolagem Passageiros de um vôo da TAM que sairia de Congonhas, na zona sul de São Paulo, para Joinville, em Santa Catarina, esperaram quatro horas para a decolagem. Os 80 passageiros ficaram dentro do avião, que deveria ter saído às 8h25 desta terça-feira, à espera de autorização para partir, até que o vôo foi cancelado. De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, até às 12h43, a decolagem não havia sido autorizada pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA). Com isso, os passageiros foram reacomodados no vôo JJ 3025, previsto para decolar às 13h15 do Aeroporto de Congonhas para Navegantes, também em Santa Catarina, de onde seguirão, por terra, para Joinville. Ainda segundo a TAM, a malha aérea da companhia operava regularmente. Entre os vôos com atraso, a média era de 26 minutos nas rotas domésticas e de 30 minutos nas internacionais. A Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), responsável pelos pousos e decolagens, ainda apura o caso do vôo da TAM.