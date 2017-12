Passageiros interditam BR-020, no DF, por melhorias no transporte

São Paulo, 11 - A Rodovia BR-020 seguia totalmente bloqueada por volta das 11 horas desta quarta-feira, 11, por conta de um protesto conta o transporte público, em Brasília, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Agentes da polícia foram enviados ao local para das início às negociações e tentar desbloquear a via.

O protesto começou por volta das 6h30 desta quarta após um ônibus de linha, que faz a interligação entre a saída norte até Brasília, quebrar na via. Os passageiros do ônibus teriam ficado revoltados com a situação e iniciarem o bloqueio da rodovia, reivindicando melhorias no transporte público, segundo a PRF.

Devido ao bloqueio, um grande congestionamento se formou no local. Ao longo da manhã, os demais ônibus que se aproximavam do protesto foram parados e os passageiros se uniam no protesto.