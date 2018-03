Passageiros são assaltados em ônibus no Rio de Janeiro Cerca de 30 passageiros de um ônibus, incluindo um turista americano, que faz a linha Galeão-Alvorada, foram assaltados na noite de terça-feira, 30, no Rio de Janeiro. Eles vinham do Aeroporto Internacional Tom Jobim e foram rendidos por um casal armado com pistolas e uma granada quando passavam pelo Aterro do Flamengo, na zona sul, segundo informações do canal GloboNews. De acordo com uma das vítimas, um casal pegou o ônibus na Cinelândia, no centro, pagou as passagens e, pouco depois, anunciou o assalto. Eles obrigaram os passageiros a fechar as cortinas e ficaram dentro do ônibus por cerca de 20 minutos. Durante o trajeto pelo Aterro do Flamengo, o casal roubou dinheiro, jóias e celulares das vítimas. Entre as pessoas estava um turista americano, de 55 anos. Os ladrões saltaram do coletivo em Copacabana, também na zona sul, e fugiram em um táxi. Na mesma madrugada, dois criminosos foram presos após uma tentativa de assalto em Copacabana. Segundo a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), o francês Paul Robert Larnaude foi abordado por quatro homens armados na esquina das ruas Bolívar com Leopoldo Miguez. Policiais à paisana, que estavam no local, perceberam a ação dos criminosos e houve tiroteio. Os outros dois bandidos conseguiram fugir.