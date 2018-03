Passageiros se recusam a voar com pneu ''''careca'''' Seis passageiros de um Airbus A320 da TAM se recusaram a seguir viagem na manhã de ontem após a aeronave ter de trocar o pneu minutos antes da decolagem no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O embarque do vôo JJ 8003 já havia sido feito quando o piloto avisou que o avião precisaria de manutenção. O Airbus vinha de Buenos Aires, na Argentina, e ia para Fortaleza - com escalas em São Paulo e Salvador. Um dos passageiros que desistiram foi o pai da estudante Mariana Pereira, vítima do vôo 3054. "Estavam fechando a porta quando o piloto disse que o pneu teria de ser trocado porque estava careca", disse o médico Maurício Pereira, que foi realocado em um vôo da Gol. "Quem tem segurança em decolar assim?" Segundo a TAM, toda aeronave passa por manutenção antes de partir e, eventualmente, pode ser necessária alguma troca. À noite, outro Airbus A320, do vôo 3468, Congonhas-Goiânia, teve problemas com o flap. A TAM informou que houve troca de aeronave em Cumbica.