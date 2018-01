Passageiros terão viagens extras de trem no réveillon do Rio

SÃO PAULO - A concessionária SuperVia divulgou nesta segunda-feira, 19, a programação de trens durante as festas de final de ano no Rio de Janeiro.

Segundo a empresa, haverá viagens extras para os ramais Japeri, às 3h e 4h, e Santa Cruz, às 3h30 e 4h30, na madrugada do dia 1º de janeiro de 2012, para o retorno dos passageiros que forem passar o réveillon no Rio de Janeiro.

Também haverá viagens extras no ramal Belford Roxo no dia 25 de dezembro, nos sentidos Central do Brasil - Belford Roxo, às 15h, 16h30, 18h e 19h30, e Belford Roxo - Central do Brasil, às 15h10, 16h40, 18h10 e 19h40.

O cronograma completo do funcionamento dos ramais pode ser acessado por meio do link "Planeje sua Viagem" no site http://www.supervia.com.br/.

Teleférico do Alemão

O Teleférico do Complexo do Alemão funcionará normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro, das 8h às 20h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá operação.