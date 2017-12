Passagem da comitiva de Bush interdita trecho da Dutra A Polícia Rodoviária Federal interditou a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, às 17h17 desta sexta-feira, 9. na altura do quilômetro 231, em São Paulo. A interdição é por conta da possível passagem da comitiva do presidente norte-americano, George W. Bush, rumo ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde ele irá embarcar para o Uruguai ainda nesta noite. Segundo a NovaDutra, empresa que administra a estrada, o tráfego foi desviado para a pista lateral da rodovia, que não tinha registro de lentidão. Congestionamento As principais ruas e avenidas São Paulo continuavam sendo interditadas para a circulação do presidente George W. Bush, nesta sexta-feira, 9. A comitiva do norte-americano já partiu rumo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Às 18 horas, eram registrados 100 quilômetros de trânsito congestionado, acima da média para o horário, que é de 92 km, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Marginal do Pinheiros, cuja pista local fora bloqueada diversas vezes nesta tarde por causa da passagem da comitiva do Bush, apresentava o pior trecho de lentidão. A via expressa estava com cerca de nove km de congestionamento no sentido Interlagos, entre as pontes Jaguaré e Morumbi. No sentido da Rodovia Castelo Branco, a pista local estava com cinco km de morosidade entre a Rua Américo Brasiliense e a Ponte Cidade Jardim. Já na Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, havia 5,5 km de trânsito lento com pontos de parada nas pistas expressa e local, entre as pontes Atílio Fontana e Limão. Também havia problemas nas Avenidas Salim Farah Maluf, sentido da Marginal do Tietê, desde a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello até a Rua Padre Adelino, cerca de 4,5 km.