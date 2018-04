Passagem do Expresso Aeroporto custará R$ 28 O edital para a licitação do Expresso Aeroporto, que vai ligar o centro de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, deve ser publicado no início de setembro. A concorrência será internacional e o vencedor terá a concessão por 35 anos. A tarifa máxima deverá ser de R$ 28, a mesma do serviço de ônibus especial da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), reajustada com base no IPCA. Serão 28,3 km de extensão, com tempo de viagem previsto em 20 minutos. O expresso vai ligar a Estação Central, entre as Estações Luz e Júlio Prestes, em São Paulo, ao aeroporto em Guarulhos. O check-in de passageiros poderá ser feito na estação. Segundo a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, a audiência pública para coleta de sugestões para o edital de licitação será no dia 11, às 15 horas, no Instituto de Engenharia. O vencedor terá de construir um ramal da Linha 12 da CPTM com 5 km de extensão, partindo da região de Engenheiro Goulart e da USP Leste para o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães, em Guarulhos. Estão previstos investimentos de R$ 1,4 bilhão no Expresso Aeroporto e de R$ 303 milhões no Trem de Guarulhos.