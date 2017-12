'Passamos por um milagre', diz Huck sobre pouso forçado em MS

SÃO PAULO - O casal de apresentadores Angélica, de 41 anos, e Luciano Huck, de 43, agradeceu na manhã desta segunda-feira, 25, o carinho e apoio que recebeu desde domingo, 24, quando o avião onde estava com os filhos e babás foi obrigado a fazer um pouso em uma fazenda de Mato Grosso do Sul.

"Antes de qualquer coisa, queremos agradecer a Deus. Ontem (domingo) passamos por um milagre, foi uma situação muito difícil a que vivemos. Mas o que importa é que estamos todos bem", declarou Huck, em nota. "Podemos dizer que renascemos e vamos comemorar uma nova data de aniversário: dia 24 de maio."

O casal está internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Os dois fizeram exames de reavaliação no domingo e passaram a noite no hospital. Já os filhos e as babás foram examinados e liberados. "Eu e Angélica estamos apenas aguardando o tempo de voltarmos para casa", afirmou o apresentador do Caldeirão do Huck, da Rede Globo.

"É importante também agradecer um monte de gente envolvida, desde o santo homem Wilson, que nos viu da estrada e nos resgatou, todo o pessoal da Santa Casa de Campo Grande, que foi de uma gentileza enorme, e todo mundo que nos apoiou na cidade", afirmou Huck.

Angélica também agradeceu o carinho recebido na capital de Mato Grosso do Sul, "a todos que estão rezando e torcendo" e ao piloto. "Ele foi um verdadeiro anjo", declarou a apresentadora do Estrelas, também da Rede Globo.