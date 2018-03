Passaporte em SP só com hora marcada A partir de hoje, a emissão de passaportes na Polícia Federal de São Paulo só será realizada com agendamento prévio no site da instituição www.dpf.gov.br. A regra vale para os atendimentos na Superintendência, na Lapa, e nos quatro postos avançados que já adotaram o novo modelo - nos shoppings Ibirapuera, Eldorado, ABC e Internacional de Guarulhos. Na próxima segunda-feira, 27 de agosto, a PF inaugura mais um posto avançado, no shopping Alphaville.