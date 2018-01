Passaporte Verão dá até 50% de desconto em lojas de Natal

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - A prefeitura de Natal lançou nesta semana o programa "Verão da Gente" que, entre outras medidas, vai dar descontos de 5% até 50% em alguns estabelecimentos para turistas que visitarem a cidade durante a alta temporada. O município potiguar espera, assim, manter cativo os brasileiros e estrangeiros que passarem pelo local, conhecido pelas belíssimas praias e dunas.

Para conseguir os descontos nas cerca de 120 lojas - entre restaurantes, bares, locadoras de veículos, lojas de perfumaria e roupas -, segundo o secretário de Comunicação de Natal, Jean Damasceno, basta pegar o "Passaporte Verão" em um dos pontos de distribuição espalhados pela capital potiguar. Não é necessário fazer nenhum cadastro para retirar o documento, que traz também informações e mapa dos pontos turísticos da cidade e telefones úteis aos turistas.

O principal ponto onde o turista pode retirar o Passaporte Verão é o Aeroporto Internacional Augusto Severo, mas o documento também será entregue em shoppings e hotéis. A expectativa é que só neste mês passem 200 mil turistas por Natal. Segundo o secretário, até agora, 97% dos hotéis e pousadas da cidade estavam ocupados ou com reserva de turistas.

Mas não é só de turista que vive Natal, por isso as medidas apresentadas pela prefeitura também são voltadas para moradores da cidade. Nas praias, agentes distribuirão sacolas de lixo e panfletos educativos sobre prevenção de DSTs, câncer de pele, coleta seletiva e educação no trânsito. Além disso, todas as outras secretarias têm projetos a desenvolver durante a estação para melhorar a infraestrutura da cidade. "É orientação ao turista e também ao cidadão natalense", ressalta o Damasceno, que explica que 70% da economia da cidade é gerada com base no turismo e comércio.