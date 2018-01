Passarela cai na Avenida Brasil, no Rio

RIO - Uma passarela despencou no início da tarde desta quarta-feira, 24, na Avenida Brasil, principal via de acesso à cidade do Rio de Janeiro. A queda foi confirmada pela Prefeitura, que, no entanto, não soube informar se há feridos. O Centro de Operações do Rio (COR), que divulga as condições do trânsito no município, informou apenas sobre "a queda de uma estrutura".

"Na Avenida Brasil, há interdição nos dois sentidos, na altura de Cordovil (zona norte), devido a uma queda de estrutura na via", informou o COR nas redes sociais. A imagem mostra que a passarela caiu sobre um caminhão. Na foto, há também um carro parado poucos metros antes da estrutura sobre o chão.

Nas redes sociais, o COR indica que os motoristas evitem trafegar pela Avenida Brasil e optem pela Linha Vermelha, que está liberada para o tráfego de caminhões.

Veja imagens abaixo:

Na Av. Brasil, há interdição dos dois sentidos, na altura de Cordovil, devido a uma queda de estrutura na via. A opção é seguir pela Linha Vermelha. pic.twitter.com/AQP3ln5FPR — Centro de Operações (@OperacoesRio) 24 de janeiro de 2018