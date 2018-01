Passarela despenca sobre carros na Linha Amarela e deixa 4 mortos no Rio

Atualizado às 12h21

RIO - Subiu para quatro mortos e cinco feridos o número de vítimas na queda de uma passarela de pedestres na Linha Amarela, zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 9h15 desta terça-feira , 28. A informação foi confirmada pela concessionária Lamsa, que administra a via expressa. Segundo a concessionária, o acidente foi causado por um caminhão basculante, que se chocou com a passarela.

Ainda não se sabe se o caminhão trafegava com a caçamba levantada, ou se estava com excesso de altura. Uma placa afixada na passarela diz que a altura máxima permitida no local é de 4,5 metros.

Mortos. Adriano Pontes de Oliveira, de 26 anos, caminhava pela passarela no momento do acidente. Ele acabou caindo dentro do rio que separa as duas pistas da via expressa. Morador da Favela do Rato, que fica próxima ao local do acidente, Luis Felipe Silva de Lima, de 20 anos, estava em casa dormindo quando ouviu um estrondo e saiu correndo para tentar resgatar a vítima do rio.

"Vi o rapaz tentando sobreviver. Desci no rio para tentar salvá-lo, mas como não tenho conhecimento de primeiros socorros, não consegui". Os bombeiros demoraram cerca de 30 minutos para chegar, segundo Lima.

Moradores de comunidades às margens da Linha Amarela dizem que esta não foi a primeira vez que um caminhão bate na passarela. Mas a estrutura nunca havia caído. A passarela chegou a ser arrastada por cerca de 50 metros pelo caminhão, que trafegava com a caçamba levantada, segundo testemunhas.

Celia Maria, de 64 anos, também estava andando pela passarela. Ela mora numa comunidade próxima. Segundo Lima, a mulher morreu ao cair na pista. Já Renato Pereira Soares Júnior estava dirigindo o Palio prata que foi completamente esmagado pela estrutura. O quarto morto foi identificado como Alexandre de Almeida.

O prefeito Eduardo Paes (PMDB) afirmou que a circulação de caminhões é proibida na Linha Amarela até as 10h. Ele pediu que motoristas evitem a Linha Amarela e utilizem caminhos alternativos para sair da zona oeste e chegar à zona norte e ao centro da cidade, como a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista. Veja mapa do local do acidente:

A Linha Amarela permanece interditada nos dois sentidos. Não há previsão de reabertura das pistas.

Outro caso. No dia 24 de julho de 2011, outra passarela desabou parcialmente, na pista central da Avenida Brasil, após um caminhão que transportava um trator ficar preso na estrutura. O acidente aconteceu na altura de Bonsucesso e duas pessoas ficaram feridas.