Pássaro na turbina cancela voo em Fortaleza

FORTALEZA - Um pássaro na turbina de um avião que partiria de Fortaleza para São Paulo na manhã desta terça-feira, 23, cancelou o voo da Avianca, deixando mais de 100 passageiros sem viajar. O responsável pela Avianca no Aeroporto Pinto Martins disse que vai arcar com os prejuízos dos passageiros, ressarcindo financeiramente os gastos com alimentação, hospedagem e transtornos com o atraso.

A partida estava prevista para as 9h52, mas, com o problema na turbina, o avião ficou em solo. Outras oito aeronaves reservas estão em manutenção, informou o funcionário da companhia aérea para o órgão de defesa do consumidor que foi acionado pelos passageiros.

A Avianca tentou em vão colocar os passageiros em voos de outras companhias. Todos estavam lotados nesta manhã. Os passageiros continuam no saguão do aeroporto esperando viajar.