Pastor é preso com dez papelotes de cocaína em Araras O pastor Luciano Fernandes de Jesus, de 28 anos, foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas no final da madrugada desta quinta-feira em Araras, a 170 quilômetros de São Paulo. Segundo a Polícia Civil da cidade, o pastor teria oferecido cocaína a duas mulheres nas imediações de uma lanchonete no centro. Ele estaria com dez papelotes de cocaína, que seriam vendidos por R$ 10 a unidade. As duas mulheres recusaram a oferta e procuraram um posto policial. Um carro com dois investigadores encontrou o acusado escondido em um hotel da cidade. Ele foi levado para a cadeia e o delegado abriu inquérito para apurar a procedência da cocaína.