Pastor evangélico é detido ao tentar entrar em Pedrinhas com serra

SÃO LUÍS - A Polícia Militar deteve um pastor evangélico que tentava entrar com uma lâmina no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. José Luís Sousa Nery foi flagrado com uma serra escondida no sapato.

O pastor evangélico foi encaminhado para o 12º DP e é a sétima pessoa detida desde que a crise no sistema penitenciário veio à tona tentando entrar no presídio com objetos proibidos na cadeia: celulares, carregadores, chips e até drogas. As outras seis pessoas presas eram mulheres que tinham parentesco com condenados e presos que ainda esperam julgamento.

Na última revista noticiada pela polícia foram apreendidos 20 cartuchos de bala de revólver 38, 20 facas, 6 celulares, 2 carregadores, 2 aparelhos DVDs e 6 televisores em poder dos presos encarcerados na Central de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ), uma das oito unidades do Complexo de Pedrinhas. Desde o ano passado, 62 presos foram assassinados no presídio.