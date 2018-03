Pastor Feliciano também ataca negros e gays

Em entrevista ao "Estado", o deputado reafirmou as frases publicadas na internet. "O problema do continente africano é espiritual e se vence com oração. Isso poderia ter acontecido com outro continente, mas foi lá. Eu apenas citei um texto que é teológico para quem quiser aprender. O resto é maldade das pessoas." Ele garante que a afirmação vem de um conhecimento teológico e nega ser racista.

Feliciano fez também ataques a homossexuais. "A podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio, ao crime, a rejeição", diz em um dos posts. Ele afirmou que respeita os homossexuais, mas diz que é contra a promiscuidade.