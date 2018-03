Patrimônio vai de zero a R$ 19 milhões em 2 anos

O ex-prefeito de Juara, a 664 km de Cuiabá, e candidato a deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) declarou à Justiça Eleitoral que possui um patrimônio estimado em R$ 19,6 milhões. Em 2008, porém, quando Bezerra tentou a reeleição para prefeito, ele informou à Justiça que não tinha bens em seu nome. Segundo declaração disponível no site do TRE de Mato Grosso, ele possui uma casa na cidade de Juara, no valor de R$ 1,5 milhão; um imóvel rural em Porto dos Gaúchos, avaliado em R$ 9,5 milhões; e uma fazenda em Juara, avaliada em R$ 6,8 milhões. Ainda consta na declaração um carro no valor de R$ 9 mil, participação em empresas e aplicações de R$ 1,4 milhão.