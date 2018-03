Patrus diz não ter intenção de ser vice de Hélio Costa

"Minha primeira opção é não disputar nenhum mandato este ano. Pretendo continuar militando intensamente nas bases do PT e movimentos sociais", escreveu o petista no fim da manhã.

Considerado peça estratégica para que Costa consiga arregimentar a militância para sua futura campanha e evitar o "corpo mole" dos petistas, Patrus tem condicionado sua decisão à discussão do programa de governo do candidato peemedebista.

Ciente disso, Costa também utilizou seu microblog para um aceno ao ex-ministro e ao diretório estadual do PT. "Nota 10 na Constituinte em defesa dos trabalhadores e das minorias. Tenho agora um compromisso com o projeto social de MG. O PT sabe disso."

Em reunião na segunda-feira, a Executiva Estadual do PT aprovou uma resolução na qual afirma que vai acolher o acordo nacional que decidiu pela candidatura de Costa e "empreender todos os esforços" para unificar a base aliada e "a base petista em torno de um projeto democrático e popular para o Estado".

O texto defende um "novo governo, renovado com a participação de forças sociais e políticas progressistas e de esquerda, com ampla participação dos movimentos sociais, que avance nas políticas de inclusão social e na implantação de um projeto de desenvolvimento econômico com justiça social" - compromissos identificados principalmente com o grupo de Patrus.

A resolução destaca também que, superada a etapa de escolha do candidato, "é hora de avançar no programa de governo e na conformação da aliança, completando a chapa majoritária" para a derrotar os tucanos em Minas.

Após a imposição do acordo em favor de Costa, parte do PT mineiro é contra o engajamento na campanha do peemedebista e admite o voto casado na presidenciável Dilma Rousseff (PT) e no governador Antonio Anastasia (PSDB), candidato à reeleição, apoiado pelo ex-governador Aécio Neves.

Patrus considera prioridade a eleição presidencial e já manifestou irritação com pressões que classifica como "indevidas".