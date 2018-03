Patrus vai ouvir a mãe antes de aceitar ser vice de Costa

ESPECIAL PARA O ESTADO

BELO HORIZONTE

O ex-ministro do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome Patrus Ananias, cotado para ser vice na chapa de Hélio Costa (PMDB) ao governo de Minas, afirmou ontem que até quarta-feira irá definir sua candidatura. "Se o processo continuar como vem se dando, tudo indica que nós vamos estar juntos, só não quero formalizar ainda esta questão porque quero ouvir algumas pessoas. A minha mãe é uma delas e, certamente, a mais importante."

Ele e os principais líderes do PT e PMDB estiveram reunidos ontem, no 23.º Encontro Estadual do PT, em Contagem (MG).

Aclamado pelos petistas no evento, Hélio Costa disse que todos rezarão nos próximos dias para que Patrus receba a bênção da mãe e possa, então, compor a chapa. Para agradar ainda mais seu quase vice, o candidato afirmou que a área social será uma das prioridades de seu governo.

No encontro, as lideranças lançaram o movimento "Dilmélio", uma tentativa de neutralizar o "Dilmasia", criado pela base aliada do atual governador do Estado que busca a reeleição, Antonio Anastasia (PSDB).