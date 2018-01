Paulista ganhará novas calçadas e projeto paisagístico A Avenida Paulista passará por uma reforma, terá suas calçadas trocadas e será submetida a novo tratamento paisagístico graças a uma parceria entre a Associação Paulista Viva e a Prefeitura. Os paulistanos poderão ajudar o projeto, escolhendo um dos seis modelos de calçadas possíveis. Os desenhos estão expostos no Museu de Arte de São Paulo (Masp). ?Estou esperando ser decidido o sexto modelo para que a população possa começar a votar?, afirmou ontem a prefeita Marta Suplicy (PT). Após a escolha, as calçadas serão colocadas pela Associação Paulista Viva. ?A associação vai acionar os seus afiliados para fazer a recuperação?, explicou a prefeita. O projeto paisagístico será de responsabilidade da Prefeitura. ?Nós nos comprometemos a colocar o ipê, que é a árvore que existia antigamente na avenida?, disse Marta. ?Achei que deveríamos trazer a planta que era originária do espaço que é um marco de São Paulo.?