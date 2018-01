Paulistano deve evitar estradas a partir das 16h

Os motoristas que pretendem sair da capital paulista rumo ao litoral ou ao interior de São Paulo devem evitar as rodovias entre 16 horas e a meia-noite de hoje. A Polícia Militar Rodoviária recomenda também que os motoristas não viagem das 7 às 15 horas do sábado, das 12 horas à meia-noite de terça-feira e das 7 às 12 horas de quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária, o movimento nas estradas é 30% maior em feriados prolongados. O aumento pode chegar a 100% em alguns horários. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas se informem sobre as condições de trânsito nas estradas, respeitem os limites de velocidade e chequem os equipamentos de segurança do veículo antes de sair, em especial o sistema de sinalização. Ontem, o trânsito era tranquilo nas principais estradas. Na capital, o pico de congestionamento, às 19 horas, chegou a 115 quilômetros. A Polícia Rodoviária informou que intensificará a fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas por motoristas . Portanto, a principal recomendação é não beber antes de dirigir. Para facilitar o fluxo de veículos, a concessionária Ecovias adotará a Operação Descida (7 X 3), a partir das 15 horas de hoje (20) até a meia-noite de amanhã. Durante a operação, os caminhões e ônibus estarão liberados somente na pista Sul da Via Anchieta. No domingo, das 6 às 13 horas, a Operação Descida será retomada. Na volta do feriado, a Operação Subida (2 X 8) começará às 17 horas da segunda-feira e a partir das 10 da terça-feira. Na Quarta-Feira de Cinzas, será adotado o esquema 4 X 6 entre 4 e 22 horas. Na Tamoios, a Operação Pare e Siga será adotada nas pontes do km 18 (Jambeiro) e do km 28 (Paraibuna). No trecho de serra, com início no km 64, será instalada, se necessário, uma faixa suplementar para a descida, aumentando assim a capacidade da rodovia. Haverá faixa reversível em toda a serra. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a concessionária Autoban adotará a Operação Caminhão no domingo e na terça-feira, das 14 às 22 horas, quando veículos de grande porte com destino à capital serão desviados da Rodovia dos Bandeirantes para a Via Anhanguera, a partir de Jundiaí. No Sistema Castelo-Raposo, a concessionária Viaoeste suspenderá as obras que causam desvio de tráfego das 12 horas de hoje até as 12 horas da quarta-feira. Na terça-feira, será proibido o trânsito de caminhões na Rodovia Castello Branco, no sentido capital. OPERAÇÃO DESCIDA 7 X 3 será adotada a partir das 15 horas de hoje e até a meia-noite de amanhã, no Sistema Anchieta-Imigrantes