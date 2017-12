Paulistano enfrenta lentidão e chuva na volta do litoral Os motoristas que voltam do litoral de São Paulo para a capital paulista no início da noite deste domingo, 11, pelo sistema das rodovias Anchieta e Imigrantes, enfrentam trânsito lento no trecho da subida da serra. A chuva que chegou à cidade na tarde deste domingo prejudicou a visibilidade e intensificou a lentidão causado pela grande quantidade de veículos. A Ecovias acionou a "operação subida", que funciona no esquema 8 x 2, com seis pistas da Imigrantes e mais duas pistas da via Anchieta utilizadas por quem segue para a capital. As outras duas pistas da Anchieta estão liberadas para a descida. Nas rodovias que ligam São Paulo ao interior do Estado, há problemas de lentidão na Castelo Branco, na altura dos kms 25 e 26 e entre os kms 32 e 35, sentido interior-capital, devido ao excesso de veículos. Além disso, um automóvel de passeio capotou, por volta das 18h30 na pista sentido São Paulo. Ninguém ficou ferido, segundo a concessionária Viaoeste, mas causou um congestionamento de três quilômetros entre os kms 66 e 63, na região de Mairinque. Na rodovia Mogi-Bertioga, uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão, na tarde deste domingo, provocou um congestionamento de 16 quilômetros, por volta das 17 horas. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu na altura do km 82, no começo da serra, no sentido Mogi das Cruzes. As rodovias Anhangüera, Bandeirantes e Raposo Tavares têm tráfego normal, sem registro de congestionamentos, de acordo com as concessionárias que administram essas estradas. A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, apresenta um ponto de congestionamento, na região de Queimados, no Rio, onde o tráfego é lento dos kms 194 ao 191, no sentido São Paulo. Matéria alterada às 19h para acréscimo de informações