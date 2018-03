Paulistano enfrenta lentidão para deixar a capital no feriado O tombamento de um caminhão por volta das 7 horas desta quinta-feira, 25, provocava 5 km de tráfego pesado na altura do km 104 da Rodovia Anhangüera, na região de Campinas. O veículo transportava papel higiênico e a pista teve de ser parcialmente interditada por 20 minutos, segundo a AutoBan, empresa que administra a via. Apesar da liberação, o congestionamento ia do km 96 ao 101 às 8h30. Afora esse trecho com paradas, as Rodovias Anhangüera e Bandeirantes apresentavam trânsito tranqüilo na manhã de feriado em comemoração aos 453 anos de São Paulo. Entre a meia-noite e às 5 horas, 140 mil veículos passaram pelas duas rodovias, tanto no sentido para o interior quanto seguindo para a capital. A expectativa da AutoBan é que 636 mil veículos passem pelas duas vias neste feriado prolongado. Até às 8h30, nenhum acidente grave tinha sido registrado. Anchieta-Imigrantes O movimento era intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes, às 9 horas desta quinta-feira, 25, aniversário de São Paulo. No entanto, não eram registrados pontos de lentidão e a visibilidade seguia boa. Nesta quinta-feira, o sistema opera no esquema sete por três - descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes, e subida pela pista norte da Imigrantes. Entre 8 e 9 horas desta quinta-feira, 6.786 veículos desceram rumo a Baixada Santista pelas vias do sistema, e 1.802 regressaram a Capital. Ao todo, 94.276 carros já partiram rumo ao litoral, e 43.853 voltaram à cidade. A Ecovias prevê que entre 260 mil e 380 mil veículos passem pelo sistema neste feriado prolongado. Dutra A Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, registrava três pontos de congestionamento por conta do excesso de veículos, às 9h30, todos no sentido para o Rio. O mais extenso era na região de Guarulhos, na pista expressa da via, entre os km 223 e 226. Também havia lentidão do km 198 ao 199, em Arujá, e do 311 ao 312, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Este último devido à obras na pista. O Rodoanel Mário Covas e as Rodovias Ayrton Senna, Dom Pedro I, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Tamoios seguiam com tráfego normal, sem registro de acidentes graves. Castelo Branco e Raposo Tavares O motorista que passava pela Rodovia Castelo Branco na manhã desta quinta-feira enfrentava 9 km de lentidão devido ao excesso de veículos. Às 9 horas, o trecho com paradas era entre os km 16 e 25, de Osasco a Barueri, no sentido interior. Já na Raposo Tavares o movimento era mais tranqüilo. Havia apenas 1 km de lentidão, na altura do km 100, por conta de obras de recapeamento, em Sorocaba, no sentido São Paulo. Um balanço parcial da Viaoeste, empresa responsável pelo sistema, apontou que na quarta-feira, 24, 107 mil carros partiram para o interior do Estado pelas duas vias - 76 mil pela Raposo e 31 mil pela Castelo. Também foram registrados seis acidentes, com três vítimas leves e duas graves. A concessionária estima que 360 mil veículos trafeguem pelo sistema neste feriado prolongado. Esta matéria foi atualizada às 10h16 para acréscimo de informações