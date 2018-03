Paulistano tem retorno tranqüilo à Capital O paulistano que emendou o feriado de quinta-feira não enfrenta dificuldade para o retorno à Capital. Nas rodovias federais, estaduais e nas concessionárias, não há pontos de lentidão ou chuvas que possam atrapalhar o motorista. A exceção fica por conta de quem retorna da capital carioca, onde a Nova Dutra está com a faixa da direita interditada no trecho Rio de Janeiro-Paracambi. Nesta região de Nova Iguaçú, há obras entre os quilômetros 172 e 174. O tempo está nublado com chuvas esparsas e visibilidade parcial no trecho entre Jundiaí e São Paulo. No retorno do litoral paulista, o motorista não enfrenta qualquer lentidão na Imigrantes, onde a visibilidade é boa. Desde as 11 horas, segundo a Ecovias, que administra a rodovia, o esquema subida funciona com seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta em direção à Capital.