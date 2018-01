Paulistano terá vantagem ao recarregar bilhete único O anúncio do reajuste nas tarifas de ônibus e Metrô, que sobem para R$ 2,30, na quinta-feira, fez com que paulistanos se perguntassem sobre a possibilidade de recarregar o bilhete único e comprar passes de metrô antecipados, já que o valor descontado do bilhete nas viagens vai ser o mesmo da data de recarga. Com o reajuste de 15% na tarifa de ônibus e a de metrô 9,5%, é preciso avaliar se vale a pena enfrentar fila e fazer "investimento" adiantado no bilhete único No caso do ônibus, hoje o crédito máximo de R$ 200 pode comprar 100 passagens. Após o aumento, será o suficiente para 87 passagens. Ou seja, quem tiver esse valor antes do reajuste vai economizar R$ 30 ou 13 passagens A situação do metrô é um pouco menos vantajosa. Atualmente, com R$ 200 se compram 95 bilhetes. A partir do dia 30, vão ser 8 a menos. A economia é de R$ 20 para cada R$ 200 investidos. Tire suas dúvidas sobre o aumento da passagem Existe um limite máximo para recarga? Cada bilhete único comporta crédito de até R$ 200. Quando o passageiro recarrega o bilhete, ele está comprando um determinado número de tarifas. Ou seja, vai poder usar os R$ 200 da tarifa antiga . Esse valor vale também para quem usa Metrô ou trem com o ônibus? Não. O valor para quem vai usar também Metrô ou trem é de R$ 3,50. Quanto custa o bilhete único hoje? R$ 2 para uso de até quatro ônibus em 2 horas; R$ 2,10 para uma viagem em metrô ou trem; R$ 3 para uma viagem em metrô ou trem mais até três viagens de ônibus no período de 2 horas. Dá para tentar economizar antes do aumento do metrô? Sim, mas só vale a pena para quem usa só metrô. O atual bilhete unitário de metrô não tem data de validade. Os bilhetes adquiridos antes do aumento poderão ser utilizados normalmente. Confira os últimos reajustes 01/07/1994 Tarifa era de R$ 0,50 19/06/1995 R$ 0,65 (reajuste de 30%,contra inflação de 32,31%) 13/06/1996 R$ 0,80 (reajuste de 23,1%, contra inflação de 20,97%) 07/06/1997 R$ 0,90 (reajuste de 12,5%, contra inflação de 8,59%) 24/01/1998 R$ 1,00 (reajuste de 11%, contra inflação de 2,35%) 13/01/1999 R$ 1,25 (reajuste de 25%, contra deflação de -1,3%) 24/05/2001 R$ 1,40 (reajuste de 12%,contra inflação de 15,43%) 12/01/2003 R$ 1,70 (reajuste de 21,43%, contra inflação de 18,41%) 05/03/2005 R$ 2,00 (reajuste de 17,6%, contra inflação de 17,26%) 25/11/2006 R$ 2,30 (reajuste de 15%, contra inflação de 4,68%) Esta matéria foi alterada às 12h13 para acréscimo de informações.