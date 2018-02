Paulistanos deixam a capital e CET inicia ´Operação Estrada´ Com a saída para o feriado prolongado de Páscoa, aproximadamente 1,2 milhão de veículos devem deixar a capital paulista a partir desta quinta-feira, 5, segundo estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que preparou esquema especial de trânsito para o período desta quinta até segunda-feira, 9. A "Operação Estrada", que visa o monitoramento da saída da capital, será realizada nesta quinta durante o período da tarde, e na sexta-feira, 6, pela manhã. O esquema especial será retomado durante a tarde de domingo, 8, desta vez para administrar o trânsito no retorno a cidade de São Paulo. Na segunda pela manhã, a mesma operação também será realizada. A CET irá monitorar o trânsito especialmente nos acessos e chegadas das rodovias paulistas. A recomendação da CET aos motoristas que vão pegar a estrada é que evitem os horários das 14 às 22 horas na quinta e das 8 às 13 horas na sexta. No retorno, os piores horários devem ser entre 14 e 22 horas do domingo e das 8 às 13 horas de segunda. Rodoviárias O movimento era intenso desde a manhã desta quinta nos principais terminais rodoviários da capital paulista. A Socicam, que administra os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara, prevê que cerca de 640 mil passageiros embarquem e desembarquem nestes terminais em razão do feriado. Segundo a Socicam, entre quinta e sexta-feira, só na capital são esperadas que 156 mil pessoas deixem a cidade por estas rodoviárias. Até o momento, as cidades mais procuradas nos terminais para este feriado são: Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e interior de São Paulo. Para quem pretende deixar a cidade através dos terminais, a Socicam recomenda que as pessoas adquiram suas passagens antecipadamente e cheguem com 30 minutos de antecedência. Marginal do Tietê A Marginal do Tietê apresenta grande lentidão em São Paulo no início da quinta-feira devido ao excesso de veículos. Segundo a rádio CBN, a lentidão chegava a 15 km por volta das 13h30 horas. A Rodovia Bandeirantes também apresentava quatro quilômetros de congestionamento. Na Avenida dos Bandeirantes, um acidente causava quatro quilômetros de congestionamento, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Uma carreta e uma motocicleta se chocaram, no sentido Marginal do Pinheiros, na altura do Viaduto Jabaquara. O condutor da moto ficou gravemente ferido e duas faixas da esquerda foram interditadas. Nesta quinta-feira, o rodízio de veículos vigora normalmente na capital paulista, mas será suspenso na sexta-feira. Assim, veículos de placa final 7 e 8 não podem circular entre das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas; na sexta-feira, veículos de placa final 9 e 0 podem circular durante todo o dia. Chuva na Imigrantes Os motoristas que deixavam a capital paulista na manhã desta quinta-feira, 5, na saída para o feriado prolongado de Páscoa precisavam de atenção para seguir ao litoral paulista. A Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que, por conta das chuvas nas duas rodovias, os motoristas deviam redobrar os cuidados em relação à visibilidade e às pistas escorregadias. A previsão é de que o esquema de descida seja implantado às15 horas, quando deve aumentar o movimento em direção à Baixada Santista. Conforme a Ecovias, a expectativa é de que entre 250 mil e 350 mil veículos circulem pelo Sistema Anchieta-Imigrantes nos próximos dias. Na Rodovia Castello Branco o movimento era normal nos dois sentido, de São Paulo a Itu. A Rodovia Raposo Tavares também tinha situação tranqüila na manhã desta quinta; de Cotia a Araçoiaba da Serra o tráfego era normal. Na Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, o tráfego era intenso devido ao excesso de excesso de veículos. O tempo estava encoberto no local, mas não prejudicava a visibilidade do motorista. No sentido Rio de Janeiro, o movimento era normal Raposo Tavares Os motoristas que forem viajar pela Rodovia Raposo Tavares tem alternativas para o acesso, segundo a CET. Aqueles que vierem pela Marginal do Pinheiros no sentido Castello Branco devem pegar a pista local, seguir pelas ruas Manoel Bandeira e José César de Oliveira, tomar a Avenida Queirós Filho, a Ponte Jaguaré, pegar a Avenida Escola Politécnica e, assim, chegar ao acesso à Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 17. Os motoristas que vierem pela Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, devem seguir pela pista local, tomar a Avenida Escola Politécnica e em seguida chegará ao acesso à Rodovia Raposo Tavares, também na altura do km 17.