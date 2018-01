Paulistanos enfrentam tráfego intenso na volta do litoral O paulistano que volta para casa no final do feriado prolongado de Finados já começava a enfrentar algumas dificuldades para chegar à capital por volta das 13 horas deste domingo, 5. Apesar de normal na maioria das rodovias, o tráfego começava a se intensificar na volta do litoral. O tempo, mesmo nublado em algumas regiões, oferecia boa visibilidade aos motoristas. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral sul do Estado, o tráfego de veículos já era intenso na subida da serra e ficava congestionado a partir do quilômetro 40 da Imigrantes até São Paulo. Na descida, o trânsito era bom. Na Rodovia Presidente Dutra, a situação do trânsito era normal em todos os trechos, entre São Paulo e Rio de Janeiro, com boa visibilidade. A recomendação feita pela NovaDutra, concessionária que administra a rodovia de que o motorista evite o intervalo entre 16 horas e 20 horas, quando ocorre o pico no volume de automóveis que transitam pela rodovia. Também era bom o tráfego e a visibilidade nas rodovia Castelo Branco, Anhangüera e Bandeirantes, que levam ao interior do Estado.