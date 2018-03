Paulistanos ficam sem metrô e trens da CPTM

O apagão causou transtornos para os paulistanos. Muitos trabalhadores que retornavam do serviço acabaram com problemas para utilizar o metrô e os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Os serviços foram interrompidos e as pessoas tiveram de improvisar no transporte.

Veja também

Todas as notícias sobre o apagão no Brasil

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Itaipu sofreu 'desligamento total', informa ministro Lobão

GALERIA - Imagens da falta de luz pelo Brasil

Assim que a energia caiu, as estações foram fechadas. Na linha vermelha, na estação Anhangabaú, algumas pessoas se aglomeraram nas catracas para esperar pela normalização do sistema.

Muitos, no entanto, preferiram improvisar e buscaram caronas com os colegas. Outros tiveram de utilizar os ônibus.

De acordo com o metrô, não houve registro de ocorrências graves por causa da falta de luz. (Com Jornal da Tarde)