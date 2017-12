Pauta da Assembleia tem até ''bichinho de pelúcia''

Um projeto de 2009, do deputado Gil Arantes (DEM), por exemplo, pretende nomear de Pedro Cazerta um viaduto no km 540 da Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba. O problema é que o viaduto, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, não existe. Arantes alega que "houve um erro na quilometragem" e que já pediu a retirada do projeto da pauta. Embora com parecer negativo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a proposta ainda tramita na Casa.

Um outro projeto, com a rubrica de Celino Cardoso (PSDB), muda o modelo da Certidão de Nascimento, do RG e da Carteira de Habilitação para incluir o tipo sanguíneo do portador. No entanto, estes documentos são regulamentados pelo governo federal e não podem ser alteradas por uma norma estadual. O autor da proposta, contudo, afirma que os documentos "são de emissão de órgãos estaduais e, portanto, não existe inconstitucionalidade". O texto recebeu parecer favorável da CCJ da Assembleia.

Alguns projetos beiram o pitoresco. Um projeto do ano passado pretende transformar a cidade de Tabatinga na "capital do bichinho de pelúcia, acessórios infantis e enxovais para bebês". Outro propõe criar o dia do ufólogo. O projeto foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia. Só em 2010, foram criados os dias da joia folhada, da memória no transporte em ônibus e da estrela do oriente.