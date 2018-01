Pça. Roosevelt será reformada Carta 19.372 No sábado dia 27/10, por volta das 12h20, quando eu passava pela Rua da Consolação, em frente à Praça Roosevelt, naquele espaço que fica logo acima da Rua Amaral Gurgel, bem no início do túnel que a liga à Avenida 23 de Maio, vi um rapaz plantando flores perto de uma paineira, num local habitualmente muito sujo. Naquele mesmo trecho e espaço, já presenciei um assalto, quando um garoto roubou a carteira de um senhor e desceu correndo em direção ao túnel. Me inspirando na boa vontade do rapaz que tentava dar ?novos ares? ao espaço, pergunto: por que a Prefeitura não coloca uma grade ou algum outro obstáculo no local, que possa dificultar a fuga de eventuais assaltantes e/ou impeça os moradores em situação de rua de, por não terem alternativa, se instalarem no local? LUCI APARECIDA CORRÊA dos SANTOS Capital O secretário das Subprefeituras e subprefeito da Sé Andrea Matarazzo responde: "A Sub Sé está atenta aos problemas dessa região da cidade. Em maio de 2008, a Praça Roosevelt passará por uma reforma para atender melhor às demandas da população. No local serão construídas rampas para facilitar o acesso de deficientes físicos, além da instalação de um telecentro. Quanto aos moradores de rua, informo que uma equipe de assistência social da Sub Sé desenvolve trabalhos contínuos de orientação com essas pessoas, oferecendo-lhes vagas em abrigos - mas muitos deles recusam a oportunidade, e não há como obrigá-los a sair do local." ANDREA MATARAZZO Subprefeito da Sé Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para spreclama.estado@grupoestado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.