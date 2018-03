PDT faz críticas ao governo e assina CPI dos Pedágios Em um sinal de que pode estar a caminho de se tornar oposição ao governo Geraldo Alckmin, o PDT - com uma bancada de quatro deputados - decidiu apoiar o PT e assinou um pedido de CPI na Assembleia Legislativa para investigar a cobrança de pedágios no Estado. Mesmo com o apoio pedetista, contudo, o PT reuniu apenas 31 das 32 assinaturas necessárias para a instalação da CPI.