PE e AL terão R$ 300 milhões para reconstruir cidades

SÃO PAULO - Os Estados de Pernambuco e de Alagoas vão receber do governo federal cerca de R$ 300 milhões para iniciar as obras de reconstrução dos municípios castigados pelas chuvas. Segundo o governo pernambucano, o montante total dos recursos que serão repassados ainda não foi definido. Ao menos R$ 100 milhões devem ser liberados imediatamente.

O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante audiência com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), na noite de ontem, em Brasília. Ainda esta semana, o presidente deve visitar o Estado.

Lula deve reunir o Gabinete de Crises da Presidência amanhã, quando a Defesa Civil de Pernambuco enviará um novo relatório com os dados da tragédia atualizados. O governador de Pernambuco também solicitou ao presidente um reforço no efetivo do Exército, a fim de continuar com a distribuição de mantimentos e organizar os alojamentos.

Segundo o governo do Estado, um hospital de campanha também será montado pelas Forças Armadas na cidade de Barreiros. Além disso, os moradores das cidades atingidas terão o direito de retirar o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).