Peão dá dois tiros em colega na arena de Novo Horizonte O peão Vírgilo Gonçalves, de 35 anos, foi baleado na noite de anteontem dentro da arena da Festa de Peão de Novo Horizonte. Segundo a polícia, o autor dos disparos é outro peão, Rinaldo Aragão, de 46 anos. No início dos anos 90, Gonçalves foi tricampeão de montaria em cavalos, na categoria cutiano. Ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Domingos, em Catanduva. O peão foi atingido na cabeça e no braço. Os disparos teriam ocorrido após uma discussão entre os peões. Na noite de anteontem, quando as luzes foram apagadas para a queima de fogos, Gonçalves, que estava no brete (local onde os animais ficam confinados antes das montarias) foi atingido. Aragão está foragido. A causa do desentendimento teria começado há dois anos em Barretos. Gonçalves, que participava da organização do rodeio, teria cortado Aragão de uma das seletivas classificatórias.