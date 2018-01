Peão morre pisoteado por touro durante rodeio em SC

O peão Gilberto Morato, de 32 anos, morreu na noite da última sexta-feira, 6, ao ser pisoteado por um boi, durante um rodeio em Belmonte, em Santa Catarina.

Segundo Edson Brustolin, proprietário da Geração Country, organizadora da Expo Belmonte, Gilberto participava da disputa do prêmio oferecido à melhor montaria do rodeio quando o boi deu dois pulos, desequilibrando o peão.

Ele caiu ao chão e foi pisoteado pelo animal na cabeça, tendo morte cerebral instantânea, segundo laudo do Instituto Médico Legal da cidade, de acordo com informações de Brustolin.

Morato chegou a ser levado para um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com Brustolin, Morato montava desde os 22 anos e havia acabado de ganhar um prêmio.

Segundo o organizador, uma seguradora de São Paulo irá providenciar o pagamento do seguro de vida para a mãe de Gilberto e para sua filha. O peão usava apenas um colete de proteção, que é obrigatório durante as competições, e não estava com capacete, acessório de segurança usado por alguns dos participantes.