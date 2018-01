Peça de Shakespeare é encenada em ônibus A Cia. As Graças apresenta a peça Noite de Reis, de Shakespeare, que conta a história de uma náufraga que, ao chegar em um país estranho, disfarça-se de homem, mas acaba se apaixonando pelo governante local. O espetáculo é encenado em um ônibus. Às 11 h e às 16 h no Parque do Carmo (Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951, Itaquera). Grátis.